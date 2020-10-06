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ARACI KÜLE DÖNEN SÜRÜCÜ ŞANS ESERİ YARALANMADI

Lefkoşa- Gazimağusa ana yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir araç küle dönerken sürücüsü şans eseri yaralanmadı.

06 Ekim 2020 Salı 10:46
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ARACI KÜLE DÖNEN SÜRÜCÜ ŞANS ESERİ YARALANMADI

Lefkoşa- Gazimağusa ana yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir araç küle dönerken sürücüsü şans eseri yaralanmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 07.00 sıralarında dağ yolu kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mustafa Kaya (E-26), Başpınar Un Fabrikası önlerine geldiğinde yönetimindeki EZ 320 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yolun solundan çıkarak önce toprak sete ardından Sedyıl Oto Galeri’ye ait bahçe tellerine çarparak alev alan araç küle döndü. Kazada yaralanan olmadı.

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