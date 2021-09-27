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Aracın camını kırıp hırsızlık yaptı

Alayköy’de park halindeki araçtan hırsızlık yapan zanlı B.P tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Eylül 2021 Pazartesi 13:06
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Aracın camını kırıp hırsızlık yaptı
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(Kamalı Haber)

Alayköy’de park halindeki araçtan hırsızlık yapan zanlı B.P tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı.

Polis, zanlının Kasti hasar ve Sirkat suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 15.20 ile 16.00 saatleri arasında Alayköy’de Atatürk Caddesi üzerinde park halinde bulunan MS 934 plakalı aracın camının taş ile kasten kırılıp, F.B’ye ait 2 adet I-phone, cüzdan ve cüzdanın içindeki kimlik kartları ile 270 TL nakit para, yine ayni araçtan T.U’ya ait cep telefonu ile çantası ve cüzdanı içindeki 50 TL’nin sirkat edildiğini anlattı.

Polis, taşın araç içinde bulunup emare olarak alındığını belirtip, yürütülen ileri tahkikatta zanlının bir görgü tanığının ifadesi ışığında Alayköy’de tespit edildiğini belirtti.

Polis, müşteki T.U’ya ait cep telefonunun zanlının tasarrufunda bulunup emare alındığını söyledi.

Polis, aranan emreler alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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