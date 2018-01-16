Aracın çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde bu akşam ışıksız bisiklet süren Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Yazgeldi Rahmanov aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın BRT’ye yaptığı açıklamaya göre kaza bu akşam saat 20:00 sıralarında meydana geldi.

Gazimağusa -Lefkoşa Anayolu üzeri Cihangir kavşağı ile Yonca Kavşağı arasında, Vadili’de sakin 26 yaşındaki Hasan ANIT , yönetimindeki FE 220 plakalı salon araç ile Yonca Kavşağı stikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada yolun solunda ışıksız bisikleti ile seyreden Düzova’da sakin 30 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Yazgeldi RAHMANOV’a çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Yazgeldi RAHMANOV kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.Araç sürücüsü Hasan ANIT ise tutuklandı.