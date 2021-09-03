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Aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Lapta - Girne ana yolu üzerinde meydana gelen kazada 57 yaşındaki Leyla Watt hayatını kaybetti.

03 Eylül 2021 Cuma 22:02
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Aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Lapta-Girne ana yolu üzerinde bugün saat 21.00 sıralarında 21 yaşındaki Ali Bayırbaşı, yönetimindeki LS 067 plakalı pick up araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Yavuz Çıkarma Anıtı önlerine geldiği zaman, yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan 57 yaşındaki Leyla Watt'a çarptı. 

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Leyla Watt ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi.

Araç sürücüsü Ali Bayırbaşı tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor...

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