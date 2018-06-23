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Aracında 4 adet yarım içilmiş sarma sigara bulundu

Mağusa’da, dün sabah aracında uyurken tespit edilen Gökhan Doğan’ın tasarrufunda içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan 4 adet yarım içilmiş sarma sigara bulundu.

23 Haziran 2018 Cumartesi 11:08
Aracında 4 adet yarım içilmiş sarma sigara bulundu

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa’da, dün sabah aracında uyurken tespit edilen Gökhan Doğan’ın tasarrufunda içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan 4 adet yarım içilmiş sarma sigara bulundu. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak tutuklanarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Doğan aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi. Zanlı Doğan, 13 Haziran 2018 tarihinde ise 7 gr 477 mg ağırlığındaki Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi tasarruf etmekten dolayı Mağusa Kaza Mahkemesi tarafından teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Aracında uyurken tespit edildi

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Meselenin tahkikat memuru Hasan Selvili, zanlı Gökhan Doğan’ın 22 Haziran tarihinde saat 09:00’da Mağusa’da yol kenarında aracı içerisinde uyurken tespit edildiğini söyledi. Zanlının aracında yapılan aramada tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan 4 adet yarım içilmiş sarma sigara bulunduğunu belirten Selvili, zanlının tutuklandığını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden Selvili, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Gökhan Doğan’ın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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