Aracında 4 adet yarım içilmiş sarma sigara bulundu

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa’da, dün sabah aracında uyurken tespit edilen Gökhan Doğan’ın tasarrufunda içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan 4 adet yarım içilmiş sarma sigara bulundu. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak tutuklanarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Doğan aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi. Zanlı Doğan, 13 Haziran 2018 tarihinde ise 7 gr 477 mg ağırlığındaki Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi tasarruf etmekten dolayı Mağusa Kaza Mahkemesi tarafından teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Aracında uyurken tespit edildi
3 gün tutuklu kalacak
Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Gökhan Doğan’ın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.