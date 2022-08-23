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Aracında kokain çıktı!

Kavşak operasyonunda uyuşturucu madde meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y.S mahkeme huzuruna çıkarıldı.

23 Ağustos 2022 Salı 14:14
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Aracında kokain çıktı!


Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı.

Polis, 22 Ağustos’ta Narkotik ekibi tarafından gerçekleştirilen Kavşak 2 operasyonunda Y.S'nin Kanunsuz uyuşturucu madde kokain ve hintkeneviri alma, verme ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, Lefkoşa- Gaziköy anayolunda zanlının aracının şüpheli görüldüğünü ve operasyon sırasında trafik kazası meydana geldiğini anlattı. Polis, zanlının aracının arka koltuğunda 50 gram ağırlığında kokain ile 40 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile 150 Euro, 3 bin TL’nin emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının kontrol amaçlı 112 Acil Servis ile hastaneye kaldırıldığını ve aynı gün taburcu olduğunu belirtti.

Polis, zanlının ikametgâhının avlusundaki boş oda içinde bir miktar uyuşturucu koyduğuna dair itirafı üzerine, Vadili’deki ikametgâhında 18.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılan aramada 95 gram ağırlığında hintkeneviri ile iki ayrı poşette toplam 8 gram ağırlığında kokain türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde konu maddeyi olay günü Mağusa’da tutuklu bulunan ve mahkemeye çıkarılacak olan H.Ç.’nin aracılığı ile ithal ettiğini itiraf ettiğini belirtti. Polis, meselenin ciddi olduğunu ve aranan şahıslar ile soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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