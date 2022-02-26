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Girne’de meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah, Patlayıcı Madde Taşıma, Tasarruf ve Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.S mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Şubat 2022 Cumartesi 16:29
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Aracında silah bulundu
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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Bero olayla ilgili bulguları aktardı.

Bero zanlının 25 Şubat 2022 tarihinde saat 18:30 raddelerinde Girne’de, kullanımındaki  Audi marka araç içerisinde yapılan aramada; bir adet seri numarası meçhul 9 mm çapında Baretta marka tabanca, tabancaya takılı 1 adet şarjörü ve şarjör içerisinde toplam 14 adet  9 mm çapında canlı mermi ile bir adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ucu yanık sigara izmariti bulunarak, emare zapt edildiğini söyledi.

Polis zanlının suçüstü hali tutuklandığını yapmış olduğu beyanların araştırılacağını ve emare tabancanın balistik incelemeden geçeceğini belirterek tahkikat maksatlı ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren yargıç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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