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Aracından uyuşturucu çıktı

02 Temmuz 2021 Cuma 11:11
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Aracından uyuşturucu çıktı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

02.07.2021 tarihinde, saat 01:00 sıralarında Dipkarpaz-Yenierenköy anayolu üzerinde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle polis tarafından durdurulan M.E.M.E.E.F.(E-25)’nin şüpheli vaziyette görülmesi üzerine kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 50 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınmıştır. Bahse konu şahıs ile birlikte, konu araçta yolcu olarak bulunan A.M.E.M.M.(E-25), S.K.(K-21), A.Z.(K-21) ve A.N.A.A.Z. (E-21) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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