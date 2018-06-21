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Aracıyla 50 metrelik uçuruma düştü

Yıldırım, olay yerine giden ekipler tartafından yaralı olarak kurtarıldı.

21 Haziran 2018 Perşembe 22:02
Aracıyla 50 metrelik uçuruma düştü

BRT'de yer alan habere göre, Alsancak’ta sakin 31 yaşındaki Murat Yıldırım, Kayalar Köyü’nde seyir tepesi olarak bilinen bölgede aracıyla yaklaşık 50 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.

Yıldırım, olay yerine giden ekipler tartafından yaralı olarak kurtarıldı.

Murat Yıldırım’ın kurtarılması için haberi alan sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine gitti.

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Murat Yıldırım’ı kurtarmak için Sahil Güvenlik ekipleri de denizden destek verdi.

Olayda şans eseri hayatta kalan Yıldırım, yaralı olarak kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Son Güncelleme: 21.06.2018 22:13
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