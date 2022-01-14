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Aracıyla bilerek motor sürücüsüne çarptı!

Girne'de gece saatlerinde yaşanan olay artık pes dedirtti. Alkollü sürücü bilerek arkadan motorluya çarptı.

14 Ocak 2022 Cuma 11:21
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Aracıyla bilerek motor sürücüsüne çarptı!
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Polisten yaşanan olayla ilgili verilen bilgi ise şu şekilde:

14.01.2022 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde, H.U.(E-30) kullanımındaki araç ile 175 mlgr. alkollü içki tesiri altında seyrettiği sırada, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Sedat GENÇTÜRK’ü aracı ile takip edip öldürmek kastı ile motosikletin arka kısmına, aracı ile kasten vurarak adı edilenin yere düşüp yaralanmasına sebep olmuştur. Olayda yaralanan Sedat GENÇTÜRK, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Araç sürücüsü H.U. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 14.01.2022 12:25
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