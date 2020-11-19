Aracıyla markete girdi

Gazimağusa'da bugün 10:30 sıralarında SC 323 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu markete girdi.
Kazayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Şank eseri kazada yaralanan olmadı.
Kaynak : MHA
Gazimağusa'da bugün 10:30 sıralarında SC 323 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu markete girdi.
Gazimağusa'da bugün 10:30 sıralarında SC 323 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu markete girdi.
Kazayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Şank eseri kazada yaralanan olmadı.
Kaynak : MHA