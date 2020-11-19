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Aracıyla markete girdi

Gazimağusa'da bugün 10:30 sıralarında SC 323 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu markete girdi.

19 Kasım 2020 Perşembe 11:20
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Aracıyla markete girdi

Gazimağusa'da bugün 10:30 sıralarında SC 323 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu markete girdi.

Kazayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Şank eseri kazada yaralanan olmadı.

Kaynak : MHA

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