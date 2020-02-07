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Araçlar çekiliyor, Pazartesi günü komite kurulacak

07 Şubat 2020 Cuma 17:50
Araçlar çekiliyor, Pazartesi günü komite kurulacak
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Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği ile hükümet arasındaki kritik toplantı sonlandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Kıbrıs Türk Mütehahitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer eylemi sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

Pazartesi gününden itibaren komite kurulup hızlı bir şekilde imar planında revizeler yapılacağına dikkat çeken Cafer Gürcafer “İyi niyet göstergesi olarak araçları çekiyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, “Gazimağusa- İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamasıyla, emirnamenin devam etmesi ve bu çerçevede imarla ilgili belirsiz ortamın sürmesinden” dolayı eylem yapıyordu.

Anahtar Kelimeler:
MüteahitHaber
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Merak 2020-02-07 17:56:26

Kim kime işler anlamadım!!!

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Sertaç 2020-02-07 18:28:09

Ağlamayan meme yok,halk böyle pahalılıktan kırılmışken bunlar başka dertde

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Yeter 2020-02-07 18:30:46

Ülkede yeşillik alan bırakmayın her yeri beton yapın o.evlatları

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... 2020-02-07 18:47:34

Yeşil Alandan Yer Kazanmak için Yapılan Güzel Bir Eylemin Sonuna Geldik. Devletin istediği yayılarak inşaat şirketlerinin istediği yükselerek büyümek. Ki mantıklı olan da bu. Avrupa ülkelerine baktığınız zaman daha net anlayabilirsiniz.

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İsmayil 2020-02-07 19:03:42

Yürü be cafer aday ol arkadayız iş bitiren adamsın vesellem artık arkalarda değil önde ol siyasete atın

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