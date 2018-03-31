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Araçlar didik didik arandı

Lefkoşa ve Gazimağusa Polis Müdürlükleri, sorumluluk alanlarında dün akşam asayiş ve trafik operasyonu gerçekleştirdi.

31 Mart 2018 Cumartesi 09:49
Araçlar didik didik arandı

Halkın Sesi'nde yer alan habere göre, Lefkoşa’daki operasyonda alkollü içki satışı yapılan iş yerlerindeki denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.       

Operasyona katılan Lefkoşa trafik devriyeler amiri Kutlay Malek, Lefkoşa Trafik Devriyeler A kolu sorumlusu Songül Aki ve Lefkoşa trafik tahrikat amiri Mehmet Özatılgan, denetimlerde 532 araç sürücüsünden 81’i hakkında ileri işleme gidildi, 5 araç trafikten men edildiğini bildirdi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyonda ise; bet ofisleri, gece kulübeleri, terk edilmiş binalar, suç işleme oranı yüksek yerler, alkollü içki satışı yapan mekanlar ile kumarhaneler kontrol edildi. 

Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 8 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde 200 araç sürücüsünden 91 araç sürücüsüne işlem yapıldı. 

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Ertaç Eser 2018-03-31 15:53:07

Yaptığınız doğtu ama lütfen yolları da ışıklandırın.Her bu haber olduğunda bizler de istediğimizi yazıyoruz ama nafile.Bizleri çatır çatır yazan polisler ne yolların bozukluğuna nede çok karanlık olmasına karışmıyor.O zaman bizde de huzur kalmıyor.

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