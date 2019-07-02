Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre kaza, saat 18:30 sıralarında, Serdarlı-Geçitkale Anayolu birinci kilometresi arasında meydana geldi. Hasan Uzun (E-75), yönetimindeki GS 513 plakalı araç ile Serdarlı istikametinden Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Tayfun Billuroğlu (E-26) yönetimindeki HC 091 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedai altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.
Araçlar hurdaya döndü! Kazada 2 kişi yaralandı
02 Temmuz 2019 Salı 19:55