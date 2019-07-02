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Araçlar hurdaya döndü! Kazada 2 kişi yaralandı

02 Temmuz 2019 Salı 19:55
Araçlar hurdaya döndü! Kazada 2 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre kaza, saat 18:30 sıralarında, Serdarlı-Geçitkale Anayolu birinci kilometresi arasında meydana geldi. Hasan Uzun (E-75), yönetimindeki GS 513 plakalı araç ile Serdarlı istikametinden Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Tayfun Billuroğlu (E-26) yönetimindeki HC 091 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedai altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.

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