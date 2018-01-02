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Araçları ateşe verdiler

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Gazimağusada yeni yılın ilk saatlerinde Rum plakalı iki araç üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi.

02 Ocak 2018 Salı 11:05
Araçları ateşe verdiler
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Diyalog'tan Hüseyin Çiçek'in haberine göre, Gazimağusa’da son zamanlarda yaşanan kundaklama olayları yeni yılın ilk saatlerinde de devam etti. Gülsün Yılsev’e ait olan ve eşi Ahmet Türker’in kullanımında bulunan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi plakalı iki araç, dün sabah kimliği meçhul kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı. Polisin şüpheli olarak iki kişiyi gözaltına alarak sorguladığı öğrenildi.

Yanıcı madde dökülerek yakıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre dün sabah 04.00 sıralarında, Ahmet İbrahim Sokakta park halinde bulunan, Ahmet Türker’in kullanımında bulunan HKH 374 ve KTF 421 plakalı salon araçların üzerine meçhul şahıs veya şahıslar tarafından, yanıcı bir madde dökülerek ateşe verildi. Çıkan yangın sonucu araçlar kullanılamaz hale geldi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, polis yürüttüğü soruşturma kapsamında iki kişiyi şüpheli olarak gözaltına aldı. Söz konusu şahsın sorgulamasının sürdüğü bildirildi.

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