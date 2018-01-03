Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116691
ALTIN
159.231
DOLAR
3.7595
STERLİN
5.0972
EURO
4.5185
Emzirme dönemindeki anneler dikkat!
Emzirme dönemindeki anneler dikkat!
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu
Dizginlenmeyen iştahın nedeni ne?
Dizginlenmeyen iştahın nedeni ne?
Grip olan anne adaylarına ipuçları!
Grip olan anne adaylarına ipuçları!
Reflüsü olanlar nasıl diş fırçası kullanmalı?
Reflüsü olanlar nasıl diş fırçası...
banner37
banner34

Araçları kundaklamakla suçlanıyorlar

banner35

Mağusa’da önceki sabah Gülsün Yılsev’e ait Rum Yönetimi plakalı iki aracı yakarak kasti hasara uğrattıkları iddiasıyla Enis İnönü ile Zafer Eriz adlı kişiler tutuklandı

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:09
Araçları kundaklamakla suçlanıyorlar
banner10

Halkın Sesi'nden Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa’da önceki sabah saat 04:00 raddelerinde Gülsün Yılsev’e ait Güney Kıbrıs Rum Yönetimi plakalı 2 aracın üzerine yanıcı madde dökerek ateşe vermek suretiyle kasti hasara uğrattıkları iddia edilen zanlı Enis İnönü ve Zafer Eriz dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kasti hasar” suçlamasıyla ilgili olarak dün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı İnönü ile Eriz aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Meselenin tahkikat memuru Yusuf Karaoğulları, 1 Ocak tarihinde saat 04:00 raddelerinde Gülsün Yılsev’e ait HKH 374 ve KTF 421 plakalı salon araçların üzerine muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kasti hasara uğratıldığını belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikat neticesinde konu araçlar yakıldıktan sonra zanlı Enis İnönü’nün koşarak aracına bindiği ve olay yerinden kaçtığının tespit edildiğini belirten Karaoğulları, zanlı İnönü’nün İskele’de tespit edildiğini, zanlı Zafer Eriz’in ise zanlı İnönü’nün ifadesi ışığında Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Karaoğulları, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ve aranan kişiler ile emareler olduğunu belirterek, her 2 zanlının da 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Gülsün Yılsev’e ait 2 aracın yakılarak kasti hasara uğratılmasıyla ilgili olarak Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklanan zanlı Zafer’in evinde yapılan aramada ise 28,5 cm namlu uzunluğunda adına kayıtlı olmayan av tüfeği bulundu.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Enis İnönü ile Zafer Eriz’in tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzcan: “Yatırım muafiyetlerine 5 yıl sınırı getirilecek”
İzcan: “Yatırım muafiyetlerine 5 yıl sınırı getirilecek”
Toparlanıyoruz: "Emirname hukuken yırtılıp atılamaz"
Toparlanıyoruz: "Emirname hukuken yırtılıp atılamaz"
Özgürgün: “Kalkındırmaya ve yatırıma devam edeceğiz”
Özgürgün: “Kalkındırmaya ve yatırıma devam edeceğiz”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim