Araçları kundaklamakla suçlanıyorlar

Halkın Sesi'nden Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa’da önceki sabah saat 04:00 raddelerinde Gülsün Yılsev’e ait Güney Kıbrıs Rum Yönetimi plakalı 2 aracın üzerine yanıcı madde dökerek ateşe vermek suretiyle kasti hasara uğrattıkları iddia edilen zanlı Enis İnönü ve Zafer Eriz dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kasti hasar” suçlamasıyla ilgili olarak dün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı İnönü ile Eriz aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Meselenin tahkikat memuru Yusuf Karaoğulları, 1 Ocak tarihinde saat 04:00 raddelerinde Gülsün Yılsev’e ait HKH 374 ve KTF 421 plakalı salon araçların üzerine muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kasti hasara uğratıldığını belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikat neticesinde konu araçlar yakıldıktan sonra zanlı Enis İnönü’nün koşarak aracına bindiği ve olay yerinden kaçtığının tespit edildiğini belirten Karaoğulları, zanlı İnönü’nün İskele’de tespit edildiğini, zanlı Zafer Eriz’in ise zanlı İnönü’nün ifadesi ışığında Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Karaoğulları, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ve aranan kişiler ile emareler olduğunu belirterek, her 2 zanlının da 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Gülsün Yılsev’e ait 2 aracın yakılarak kasti hasara uğratılmasıyla ilgili olarak Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklanan zanlı Zafer’in evinde yapılan aramada ise 28,5 cm namlu uzunluğunda adına kayıtlı olmayan av tüfeği bulundu.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Enis İnönü ile Zafer Eriz’in tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.