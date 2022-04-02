Araçlarından uyuşturucu çıktı

(Kamalı Haber)

Yeşilyurt'ta yapılan kontrolde aracında uyuşturucu madde bulunan zanlı T.E.C ve araçta yolcu olarak ulunan zanlı M.R tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme de mesele ile ilgili olarak olguları aktaran Polis çavuşu Sadi Sancak huzurda bulunan zanlı T.E.C ’nin 01.04.2022 tarihinde saat 19.15'de Yeşilyurt'ta Ecevit caddesi üzerinde, kullanımında bulunan HY844 plakalı salon araçta yapılan aramada ön göğüs üzerindeki bölme içerisinde toplam 1 gr ağırlığında 9 adet beyaz kağıt içerisinde sarılı vaziyette bulunan Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu ve 1 adet içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan yanmış sigara izmariti bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis araç sürücüsü T.E.C ’nin ve araçta yolcu olarak bulunan M.R'nin suçüstü hali gereği tutuklandığını yapmış oldukları beyanlarının teyit ve tekzip edileceğini bu bağlamda soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı T.E.C ’nin uyuşturucunun kendisinin olduğunu M.R ile bağlantısı olmadığını söylerken zanlı M.R'nin uyuşturucu bağlantısı olmadığını iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

