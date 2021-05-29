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Boğazköy'de meydana gelen uyuşturucu tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.N.Ç ve O.O mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 13:10
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Araçtan hassas terazi çıktı

(Kamalı Haber) 

Boğazköy'de meydana gelen uyuşturucu tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.N.Ç ve O.O mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktardı.

Gültuna huzurda bulunan zanlılar M.N.Ç ve O.O'nun 28 Mayıs 2021 tarihinde, saat 18.30 raddelerinde, Boğazköy’de,  park halinde bulunan araç içerisinde, şüpheli vaziyette oturan zanlıların üzerlerinde ve araç içerisinde PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Boğaz Polis Karakolu’nda görevli polis ekibi tarafından yapılan arama neticesinde, M.N.Ç’nin giydiği pantolonun sol ön cebinde, dıştan beyaz renk içten yazılı beyaz renk naylon içerisinde, yaklaşık 2 gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, adı edilene ait para cüzdanı içerisinde, Eroin içiminde kullanılmak üzere hazırlanmış 7 adet alüminyum folyo parçası ve aracın bağajında bulunan karton kutu içerisinde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan Electronic Kitchen Scale yazılı hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlı O.O ’dan yapılan soruşturmadan, M.N.Ç ile konu mahalde, adı edilenin tasarrufunda bulunan Eroin türü uyuşturucu maddeyi birlikte içmek için buluştukları itirafında bulunduğunu söyledi.

Polis konu şahıslar suçüstü tutuklandığını alınması gereken ifadeler ve yapmış oldukları beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca alınan emarelerin laboratuara gönderileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 29.05.2021 13:15
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