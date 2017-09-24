Araçtan hintkeneviri çıktı!

Polis ekiplerinin Başkent Lefkoşa’da Lefkoşa’da gerçekleştirdiği asayiş operasyonunda Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde durdurulan şüpheli araçta arama yapıldı.

Araçta yapılan aramada Sinan Dilim’in tasarrufunda uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan zanlı Dilim dün tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci, Lefkoşa’da, Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde 23 Eylül tarihinde, saat 02.30 raddelerinde asayiş operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerinin şüpheli gördükleri bir aracı durdurduklarını söyledi.

Polis, araç sürücüsü zanlı Sinan Dilim’in üzerinde yaptıkları aramada giymekte olduğu pantolon cebinde beyaz kâğıda sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini ayrıca emare olarak alınan maddenin tahlile gönderileceğini belirterek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.