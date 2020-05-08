ARAÇTAN HIRSIZLIK YAPAN KİŞİ YAKALANDI

Lefkoşa’da park halindeki araçtan hırsızlık yapması üzerine tespit edilerek tutuklanan zanlı Umut Yalçın dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Memuru Hüseyin Oran, zanlı Umut Yalçın’ın Sirkat suçundan methalder olduğunu belirtti. Polis, 2020 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları içerisinde, Lefkoşa'da, zanlı Umut Yalçın’ın bir ikametgâhın oto parkı içerisinde bulunan Reşat Pilli'ye ait ML 672 plakalı araç içerisinden, 2 adet markası meçhul Powerbank'ı, 4 adet 70 cl cam şişe içerisinde zeytinyağını, 1 adet siyah renk markası meçhul çakıyı, 2 adet markası meçhul puro çakmağını, bir çift siyah renk Nike marka bot model ayakkabıyı, bir çift siyah renk Nike Air marka ayakkabıyı, Guess marka siyah renk ayakkabıyı, ML 672 plakalı aracının yedek anahtarını ve 1 adet Burberry marka siyah renk kol saatini sirkat ettiğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak kamera görüntülerinden söz konusu eşyaları Umut Yalçın'ın sirkat ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, 04.05.2020 tarihinde mesele ile ilgili olarak zanlı Umut Yalçın’ın Lefkoşa'da tespit edildiğini ve Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, aynı gün zanlı Umut Yalçın’ın ML 672 plakalı aracın yedek anahtarını, Nike Bot

marka ayakkabıyı, Guess marka siyah renk ayakkabıyı ve Burberry marka siyah renk kol saatinin yerini gösterdiğini ve bahse konu eşyalar emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak 05.05.2020 tarihinde zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak soruşturma maksatları için aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini söyledi. Polis, bu süre zarfında olay yerinde bulunan güvenlik kameralarının incelendiğini ve zanlının konu yere müteakip defalarca girdiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, mesele ile ilgili olarak halen aranmakta olan emareler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının poliste 7 gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı, 7 günlük tutukluluk süresine itiraz ederek, çaldığı tüm emareleri polise verdiğini belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.