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Arada uçurum var

Muğla’da kilosu 1 lira olan domatesin Lefkoşa’daki açık pazarda 7 liradan satıldığını gören öğrenci şok yaşadı...

18 Eylül 2017 Pazartesi 10:30
Arada uçurum var

Melin Dobran

Lefkoşa’da kurulan açık pazara bu hafta vatandaşın ilgisi yoğun oldu. Özellikle üniversite eğitimi için ülkemize gelen öğrencilerin de pazara uğraması esnafın yüzünü güldürdü. Türkiye’nin Muğla ilinden eğitim için geldiğini söyleyen bir öğrenci, Kuzey Kıbrıs’ta domatesin çok pahalı olduğunu söyleyerek, “Bizim memlekette 1 lira olan domates burada 5 ve 7 lira arasında değişiyor. Biz nasıl alıp yiyeceğiz” dedi. 

Esnaf, hava sıcaklığının biraz düşmesinden dolayı, pazarda hareketlilik olduğunu söyledi. Esnaf, fiyatının pahalı olmasına rağmen vatandaşın en çok domates ve salatalık aldığını belirtti. Öğrencilerin de yavaş yavaş gelmeye başladığını ifade eden esnaf, onların da çarşıya katkısı olduğunu dile getirdi. 

Bazı vatandaşlar, “Domatesin 4-7 ve salatalığın kilosu 4 lira olmasına rağmen alıyoruz. Başka şansımız yok. Domateslerin durumu kötü olduğu için iyilerini seçmeye çalışıyoruz. Fiyatların düşürülmesi lazım” dedi. 

Açık pazarda bu hafta tatlı nar 4, bağ üzümü 10, hünnap 10, elma, armut ve şeftali 4, limon 5, börülce 10, salatalık 4 liradan satıldı. Piyasada halen satılan çürük domatesin ise kilosu 3, 4 ve 5 lira arası değişiyor.

Türkiye’de 1, KKTC’de 7 lira

Öte yandan Türkiye’den kuzey Kıbrıs’a eğitim için geldiğini söyleyen bir öğrenci ise, “Türkiye’nin Muğla ilinden 2 gün önce geldim domatesin kilosu pazarda 1 liraydı, burada 7 lira olduğunu görünce şok oldum. Kıbrıs çok pahalı demişlerdi şimdi kendi gözlerimle gördüm. Bu gidişle domatesi ancak memlekete tatile gittiğimizde yiyeceğiz” dedi.

Diğer ürünlerde çok büyük uçurum yok

Aynı öğrenci Türkiye’deki Pazar fiyatlarını ise şu şekilde aktardı: Domates 1 TL, Taze fasulye 4-5 TL, Soğan 0.75 TL, Taze Börülce 6 TL, Salatalık 2 TL, Karpuz kilosu 1 TL, 5 adet kavun 10 TL, Yaz elması 3 TL…

Diyalog Gazetesi

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Son Güncelleme: 18.09.2017 10:38
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