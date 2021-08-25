Rum Bakanlar Kurulu tarafından, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportları iptal edilen 14 Kıbrıslı Türk siyasinin yanı sıra farklı isimlerin de olduğu ortaya çıktı.
Aralarında turizmcilerin yanı sıra Banka asbaşkanları da var.
Kıbrıs Postası'nın edindiği bilgiye göre 14 kişilik listeye "ek olarak" ortaya çıkan yeni isimler şöyle;
KKTC Cumhurbaşkanı Özel Temsilci Ergün Olgun
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner
Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer
UBP PM ve MYK Üyesi - KKTC Kalkınma Bankası Asbaşkanı Mehmet Aktunç
Turizmci Zeki Ziya
Ekonomist Dr. Derviş Deniz
Kenan Uzun
İlden Dağer
Dervişe Sarcan
Avukat Erdem Erginel