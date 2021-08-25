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Aralarında turizmcilerin yanı sıra Banka asbaşkanları da var.

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin iptal ettiği "Kıbrıs Cumhuriyeti" pasaportları listesinde yeni farklı isimlerin olduğu ortaya çıktı.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 20:22
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Aralarında turizmcilerin yanı sıra Banka asbaşkanları da var.

Rum Bakanlar Kurulu tarafından, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportları iptal edilen 14 Kıbrıslı Türk siyasinin yanı sıra farklı isimlerin de olduğu ortaya çıktı.

Aralarında turizmcilerin yanı sıra Banka asbaşkanları da var.

Kıbrıs Postası'nın edindiği bilgiye göre 14 kişilik listeye "ek olarak" ortaya çıkan yeni isimler şöyle;

KKTC Cumhurbaşkanı Özel Temsilci Ergün Olgun

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer

UBP PM ve MYK Üyesi - KKTC Kalkınma Bankası Asbaşkanı Mehmet Aktunç

Turizmci Zeki Ziya

Ekonomist Dr. Derviş Deniz

Kenan Uzun

İlden Dağer

Dervişe Sarcan

Avukat Erdem Erginel

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