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Aralık 2020 ek mesaileri bugün ödeniyor

Maliye Bakanlığı, Aralık 2020’ye ait ek mesailerin bugün ödeneceğini duyurdu.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:45
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Aralık 2020 ek mesaileri bugün ödeniyor

Maliye Bakanlığı bugün ise Covid-19 desteği kapsamında Sosyal Yardım, Engelli Yardımı alan ve gelir kaynağını yitiren, muhtaç duruma düşen kişi ve ailelere, ayrıca 2020-2021 öğretim yılı taşımacılık sektörüne de 35 günlük avans ödemesi yapıldığını açıkladı.
        
        
 

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