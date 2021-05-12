Aralık 2020 ek mesaileri bugün ödeniyor

Maliye Bakanlığı bugün ise Covid-19 desteği kapsamında Sosyal Yardım, Engelli Yardımı alan ve gelir kaynağını yitiren, muhtaç duruma düşen kişi ve ailelere, ayrıca 2020-2021 öğretim yılı taşımacılık sektörüne de 35 günlük avans ödemesi yapıldığını açıkladı.





