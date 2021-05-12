Maliye Bakanlığı bugün ise Covid-19 desteği kapsamında Sosyal Yardım, Engelli Yardımı alan ve gelir kaynağını yitiren, muhtaç duruma düşen kişi ve ailelere, ayrıca 2020-2021 öğretim yılı taşımacılık sektörüne de 35 günlük avans ödemesi yapıldığını açıkladı.
Aralık 2020 ek mesaileri bugün ödeniyor
Maliye Bakanlığı, Aralık 2020’ye ait ek mesailerin bugün ödeneceğini duyurdu.
12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:45
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Maliye Bakanlığı bugün ise Covid-19 desteği kapsamında Sosyal Yardım, Engelli Yardımı alan ve gelir kaynağını yitiren, muhtaç duruma düşen kişi ve ailelere, ayrıca 2020-2021 öğretim yılı taşımacılık sektörüne de 35 günlük avans ödemesi yapıldığını açıkladı.