Aralık'ın ilk haftası da yağmurlu başlayacak

Genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan KKTC’de, haftaya salı ve çarşamba günleri sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 30 Kasım 6 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, diğer günlerde hava genellikle parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 20-23 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta, periyodun son günleri ise kuvvetli olarak esecek.