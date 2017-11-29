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Aralık'ın ilk haftası da yağmurlu başlayacak

Meteoroloji Dairesi’nin 30 Kasım 6 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, diğer günlerde hava genellikle parçalı bulutlu olacak. 

29 Kasım 2017 Çarşamba 17:30
Aralık'ın ilk haftası da yağmurlu başlayacak
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Genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan KKTC’de, haftaya salı ve çarşamba günleri sağanak yağmur bekleniyor. 

Meteoroloji Dairesi’nin 30 Kasım 6 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, diğer günlerde hava genellikle parçalı bulutlu olacak. 

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 20-23 derece dolaylarında  seyredecek. 

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta, periyodun son günleri ise kuvvetli olarak esecek. 

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