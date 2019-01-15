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Aranan bir kişi daha var

Burak Demir tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı

15 Ocak 2019 Salı 17:21
Aranan bir kişi daha var

(Kamalı Haber) -   Lefkoşa’da Medet Gürkan’la birlikte, üniversite öğrencisi olan Ulaş Özge’yi kaçıran ve tehditle toplamda 50 bin Euro’luk borç senedi imzalattığı iddiasıyla aranan Burak Demir tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Şükrü Ömürlü, zanlı Burak Demir’in, zanlı Medet Gürkan’la birlikte 9 Ocak’ta, saat 10.15 raddelerinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Haspolat'da, kullanımında bulunan 07 FSR 82 plakalı araç ile konu okulda öğrenci olan Ulaş Özge ile kampüs içerisinde buluşup, aranan  Arfur Rahman Sajjadur Rahman ile birlikte, Ulaş Özge'nin araca binmesini sağladıktan sonra, Taşkent köyünün kuzeyinde bulunan dağlık alana doğru götürerek, konu şahsı alıkoyup, 15 Ocak 2019 tarihli iki adet Yunus Emre isimli soy ismi tespit edilemeyen bir şahsa ödemesi gereken her birine 25.000 Euro'luk borç senedi imzalattığını mahkemeye aktardı. Ömürlü,  ayni tarihte zanlı Medet Gürkan’ın tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Ömürlü, zanlı Burak Demir’in gönüllü ifade vererek, şikayetciyi dağa götürdüğünü ve borç senedi imzalattıklarını kabul ettiğini anlattı. Mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını ve halen aranmakta olan bir kişi olduğuna değinen Ömürlü, zanlının verdiği gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibnin yapılabilmesi içi zanlının üç gün sure ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Borç SenediBurak DemirTutuklamaMahkemeHaberGündemKıbrıs
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