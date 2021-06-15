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Aranan iki kişi daha var!

Yenişehir Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar T.S mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Haziran 2021 Salı 14:21
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Aranan iki kişi daha var!

(Kamalı Haber)

Yenişehir Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar T.S mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı.

Ramiz 11 Haziran 2021 tarihinde saat 11:50 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından okullar yolu sokak Yenişehir - Lefkoşa’da gerçekleştiren operasyonda zanlının tasarrufunda yaklaşık 50 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis ayni gün 15.25-15.40 saatleri arasında zanlının kalmakta olduğu Hamitköy - Lefkoşa adresindeki ikametgâhında mahkeme emri ile huzurunda arama yapıldığını ve tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 5 adet beyaz renk naylon parçası, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 1700 Dolar nakit para bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlının tasarrufunda bulunan paralardan 1000 doları uyuşturucu satışından elde ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlının kardeşi olan ve konu ikametgâhta birlikte kaldığı tespit edilen H.S'nin suçla bağlantısı olmadığı belirlenerek, serbest bırakıldığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak aranan 2 kişinin daha olduğu, alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca emarelerin analiz sonuçlarının beklendiğini belirterek ilk etapta zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 15.06.2021 16:28
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