Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep oluyor!
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep...
Bu gıdalar kemik erimesine karşı birebir!
Bu gıdalar kemik erimesine karşı...
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!

Aranan zanlı Ercan'dan çıkış yaparken tutuklandı

Lefkoşa’da yol verme sorunu yüzünden çıkan kavga nedeni ile tutuklanan zanlı Bülent Can Şen dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Ocak 2020 Salı 15:42
Aranan zanlı Ercan'dan çıkış yaparken tutuklandı

Lefkoşa’da yol verme sorunu yüzünden çıkan kavga nedeni ile tutuklanan zanlı Bülent Can Şen dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, 02 Ocak 2020 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Müftü Hilmi Sokakta bulunan Berlin Bar önündeki asfalt yol içerisinde, yol vermeme konusunda aralarında çıkan tartışma neticesinde Lefkoşa'da sakin zanlı Bülent Can Şen bir taraf; Naim Temel ve Umut Özer diğer bir taraf olup karşılıklı olarak birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak üzere bir kavgada yer aldıklarını ve bu kavga esnasında zanlı Şen’in Naim Temel’i 11, Umut Özer’i ise üç yerinden aranan kesici bir aletle yaralandığını mahkemeye aktardı.

Polis, Naim Temel ve Umut Özer’in almış olduğu yaralardan dolayı Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisinde müşahede altına alındığını anlattı. Polis, aranan şahıs olan zanlının Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının aktif öğrenci olduğunu belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep eti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı yurtdışına çıkışının yasaklanmasın haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması 7 bin 500 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

Son Güncelleme: 07.01.2020 15:51
Anahtar Kelimeler:
Bülent Can ŞenErcanZanlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
buffalo 2020-01-07 17:09:00

gülümse be utanmaz çirkin hayvan.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ali 2020-01-07 22:05:19

Hayvan be bu HAYVAN..Lanet olsun yüzüne ibne...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hataylı 2020-01-07 22:24:24

Allah senin belanı versin insan müsveddesi hayvanoğlu hayvan..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Taçoy’dan enerji tasarrufu haftası nedeniyle mesaj...
Taçoy’dan enerji tasarrufu haftası nedeniyle mesaj...
Tatar: Faizlerin düşmesi iyi ancak beklentimiz daha da düşmesi
Tatar: Faizlerin düşmesi iyi ancak beklentimiz daha da düşmesi
Yaralıların isimleri açıklandı
Yaralıların isimleri açıklandı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim