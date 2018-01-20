Arananlar bulunamadı

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İran uyruklu Ali Rasekh Foumani'nin yaşamını yitirmesine neden olan kundaklama ve cinayet olayı ile ilgili soruşturma sürüyor

20 Ocak 2018 Cumartesi 11:02
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Diyalog'tan Hüseyin Çiçek'in haberine göre, Gazimağusa’da, 11 Aralık 2017 tarihinde İran uyruklu Ali Rasekh Foumani’nin yaşamını yitirmesine neden olan kundaklama ve cinayet olayı ile ilgili olarak tutuklu bulunan Ali Demirbağ hakkındaki soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili soruşturmada aranan şahısların henüz bulunamadığı belirtilirken, zanlı ek süre talebiyle dün yeniden Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı. Soruşturmayı yürüten polis, tüm incelemelerin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Bir kişi yaşamını yitirdi

Polis Müfettişi Rezvan Kaçar, mesele ile ilgili bulguları mahkemeye aktardı. Kaçar, 11 Aralık 2017 tarihinde İsmet İnönü Bulvarı’nda faaliyet gösteren Big Boss isimli iş yerinin saat 03.55 sıralarında yanıcı madde dökülerek yakıldığını söyledi. Big Boss isimli iş yerinin yakıldığı esnada iş yeri içinde bulunan 66 yaşındaki Alirıza Rasekh Foumani’nin gaz soluması ve yanarak öldüğünü belirten Kaçar,  olayın ardından ülke genelinde geniş çaplı soruşturma başlattıklarını ve zanlı Ali Demirbağ’ın olayın meydana geldiği saatlerde Gazimağusa’da olduğunu tespit ettiklerini ifade etti.  Zanlı Ali Demirbağ’ın aracının tekerlek izi ile olay yerinde bulunan tekerlek izinin bire bir uyuştuğunu belirten Kaçar, zanlının, olay gecesi giymekte olduğu elbiselerin de bulunduğunu ifade etti.

“Titiz şekilde inceliyoruz”

Zanlı Ali Demirbağ’ın, olaydan hemen önce, “Whatsapp” isimli program üzerinden, Türkiye’den birileri ile görüşme yaptığının belirlendiğini ve görüşme yaptığı kişilerin de mesele kapsamında aranmakta olan kişiler olduğunu anlatan Kaçar, mesele ile ilgili tüm incelemelerin titizlikle yürütüldüğünü ve aranmakta olan şahısların da olduğunu bildirerek, mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 7 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.

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