Arapköy'de bir çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi

1.5 yaşındaki çocuk yoğun bakımda.
Polisten yapılan açıklama şu şekilde:
29.05.2022 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Arapköy’de, ikametgahın açık olan giriş kapısından dışarıya çıkan Vladimir GRISHCHENKO (E-1,5), bahçede bulunan yüzme havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçirmiştir. Vladimir GRISHCHENKO, annesi tarafından kurtarılarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Çocuk Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
Son Güncelleme: 30.05.2022 14:23