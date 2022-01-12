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Arapköy'de uyuşturucu operasyonu: 'Son Durak2'

12 Ocak 2022 Çarşamba 12:40
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Arapköy'de uyuşturucu operasyonu: 'Son Durak2'
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11.01.2022 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Arapköy'de, Girne Polis Müdürlüğü ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Son Durak-2 Operasyonu) sonucu E.K.(E-51)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 650 gr. ağırlığında hintkeneviri ile yaklaşık 28 gr. ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve gümrüğe beyan edilmemiş 360 paket sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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