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Araştırma ekibi KKTC'ye geldi

30 Ekim 2019 Çarşamba 11:55
Araştırma ekibi KKTC'ye geldi

Geçitkale Havaalanı pisti yakınlarında dün meydana gelen ve iki uçuş eğitmeninin hayatını kaybettiği uçak kazasının  araştırılması için Türkiye’den teknik ekip bu sabah KKTC’ne geldi.

Hava Sporları Federasyonu’na ait bir eğitim uçağı dün öğle saatlerinde Geçitkale Havaalanı pisti yakınlarına düşmüş, kazada uçuş eğitmenleri Serkan Özcezarlı ile Hakan Çetinkaya hayatını kaybetmişti.

Uçağın düşüş sebebini araştırmak üzere bugün Türkiye Sivil Havacılık’tan yetkili kaza kırım ekibi ülkemize geldi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan dün yaptığı açıklamada,

“Türkiye Sivil havacılıktan yetkili kaza kırım ekibi ülkemizde olacak teknik detaylarını, nedenlerini ve niçinlerini anlayacağız. Çünkü maalesef görgü tanığı yok. En azından teknik arıza mı, pilotaj mı, başka bir etken mi daha detaylı öğrenmiş olacağız” dedi.

BRT

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KKTCHaber
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