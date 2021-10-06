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Araştırma: Kadınlar neden az kazanıyor?

İngiltere’de Mali Araştırmalar Enstitüsü (IFS), cinsiyetler arasındaki maaş farkı üzerine yeni bir rapor yayımladı. Raporda, üniversiteyi yeni bitirmiş bir kadının, aynı statüdeki bir erkeğe göre yüzde 5 daha az kazandığı aktarıldı. Bu durumun üniversitedeki yanlış bölüm seçimi olarak açıklayan araştırmacılar, yaygın olarak kadınların çocuk bakımı nedeniyle daha az kazandığı düşüncesini reddederek, çocuk doğurmadan çok önce de durumun farklı olmadığını belirtti.

06 Ekim 2021 Çarşamba 13:46
78 Okunma
Araştırma: Kadınlar neden az kazanıyor?
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İngiltere’de yapılan yeni bir analizde kadınlar ile erkekler arasındaki maaş farkının nedenleri paylaşıldı.

Vergi ve kamu politikası konusunda uzmanlaşmış ekonomik araştırma enstitüsü olan Mali Araştırmalar Enstitüsü (IFS) tarafından yapılan çalışmada, iş hayatının ilk yıllarında kadınların erkeklerden daha az para kazandıkları belirtildi.

25 YAŞINDAKİ FARK YÜZDE 5

Yapılan analizde, 25 yaşında üniversiteyi yeni bitirmiş bir erkeğin, aynı statüdeki bir kadına göre ortalama yüzde 5 daha fazla para kazandığı vurgulandı.

Cinsiyete dayalı ücret farkının mezuniyetten hemen sonra ortaya çıktığı aktarılan çalışmada bunun nedeninin kadınların ‘yanlış bölüm seçimi’ olduğu belirtildi.

KADINLAR EKONOMİ YERİNE SANAT BÖLÜMLERİNİ TERCİH EDİYOR

IFS'deki araştırmacılar, "Başlangıçtaki farkın çoğu, üniversite bölüm seçimleriyle açıklanabilir, kadınların yüksek ücretli işlere yol açan bölümleri incelemesi daha az olasıdır" dedi.

Yazılan raporda, “Kadınlar, en yüksek finansal getiriye sahip bölümler olan ekonomi mezunlarının sadece üçte birini ve en düşük getiriye sahip olan yaratıcı sanatlar mezunlarının üçte ikisini oluşturuyor” ifadeleri yer aldı.

‘DOĞUMDAN ÖNCE  DE DURUM AYNI’

İş dünyasında kadınların çocuk bakımı nedeniyle daha az ücret aldığı görüşü hakimken, IFS araştırması, kadınların çocuk doğurmadan önce bile, benzer niteliklere sahip erkeklerden daha az ücret aldıklarının altını çizdi.

Raporda, 'Kadınlar orantısız bir şekilde düşük finansal getiri sağlayan bölümleri seçiyor' ifadeleri yer aldı.

30 YAŞINDA FARK YÜZDE 25’E ÇIKIYOR

Kadınların erkeklere göre, üniversiteden daha yüksek derece ile mezun olduğu belirtilen çalışmada, buna rağmen 25 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama olarak yüzde 5 daha az kazandığı, daha sonra bu farkın çocuk doğurmamasına rağmen cinsiyetler arasındaki farkın 30 yaşına kadar yüzde 25’e yükseldiği aktarıldı.

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