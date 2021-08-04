Künye
Kıbrıs 40
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Güney merkezli uyuşturucu karteline, “Ahtapot” operasyonu
Güney merkezli uyuşturucu karteline, “Ahtapot”...
Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu getirttiler
Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu...
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3 yıl hapis
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3...
Adam kaçırma , soygun, darp
Adam kaçırma , soygun, darp

ARAŞTIRMA! Tam aşılı kişilerin Covid olma ihtimali

İngiltere’de iki doz aşı olmuş kişilerin olmayanlara göre virüse yakalanma olasılıkları üzerine yeni bir araştırma gerçekleştirildi. 24 Haziran ile 12 Temmuz arasında 98 binden fazla gönüllü üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, iki doz aşı olan kişilerin aşı olmayanlara göre corona virüse yakalanma olasılığının üç kat daha az olduğu açıklandı.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 15:28
548 Okunma
ARAŞTIRMA! Tam aşılı kişilerin Covid olma ihtimali

NTV

İngiltere’de yapılan yeni bir çalışmada, corona virüs aşısı olan kişilerin, olmayanlara göre corona virüse yakalanma oranları araştırıldı.

Imperial College London ve Ipsos MORI tarafından 24 Haziran ile 12 Temmuz arasında 98 binden fazla gönüllü üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, iki doz aşı olan kişilerin aşı olmayanlara göre virüse yakalanma olasılığının üç kat daha az olduğu belirtildi.

PCR testleri üzerinden yapılan analizde ise, iki doz aşı olan kişilerin virüsü başkalarına bulaştırma riskinin de aşısızlardan daha düşük olduğu belirtilirken, iki doz aşı yaptıran kişilerde viral yükün daha düşük olduğunun altı çizildi.

ENFEKTE RİSKİ HALA VAR

React adı verilen çalışmayı yürüten direktör Paul Elliot araştırma sonrasında çıkan sonuçlar ile ilgili, “Bu çalışma iki doz aşının enfekte olmaya karşı iyi bir koruma sağladığına ilişkin eski çalışmaları doğruluyor” derken, “Bununla birlikte hiçbir aşı yüzde 100 etkili olmayacağı için enfekte olma riski hala var. Bu nedenle normalleşmeye girilse de kişisel olarak dikkatli davranmalıyız” diye konuştu.

Daha önce ABD’de yapılan araştırmada, iki doz corona virüs aşısı olmuş kişilerin yeniden enfekte olma riskinin düşük olduğu belirtilmiş, ülkede kullanılan mRNA aşıları Pfizer-BioNTech ve Moderna üzerine yapılan çalışmada, iki doz aşı olmuş kişilerin hastalığa yakalanma riskinin yüzde 91 daha az olduğu tespit edilmişti.

Son Güncelleme: 04.08.2021 17:02
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üreticiye tazminat ödenecek
Üreticiye tazminat ödenecek
KKTC’de ilk kez böbrek nakilli hastaya obezite cerrahisi uygulandı
KKTC’de ilk kez böbrek nakilli hastaya obezite cerrahisi uygulandı
Prof. Dr. Kutsal Öztürk hayatını kaybetti
Prof. Dr. Kutsal Öztürk hayatını kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim