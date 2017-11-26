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Arazi çöplüğe dönüştürüldü!

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nin arka kısmında araziler çöplüğe dönüştürüldü. Çöplüğe dönüştürülen arazilerden biri de Balbaz ailesine ait...

26 Kasım 2017 Pazar 13:33
Arazi çöplüğe dönüştürüldü!
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Havadis gazetesinden Duygu Alan'ın haberine göre; Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nin arka kısmında, Lefkoşa Türk Belediyesi ait salhane yakınında bulunan geniş alan çevre bilincinden uzak bazı duyarsız kişilerce çöplüğe dönüştürüldü.

Arazide, insan ve çevre sağlığını tehdit edecek birçok türden atık var.

Arazideki asbestli atıklar bölgedeki sağlık tehdidinin boyutunu gözler önüne seriyor.

Çöplüğe dönüştürülen araziye atılan kırık camlar, naylon ve lastikler ile benzeri atıklar, ayrıca yangın tehdidi oluşturuyor.

Tabelaya rağmen

Çöplüğe dönüştürülen alanda belediyeye ait arazinin yanı sıra şahıs arazileri de var. Bir arazide Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait uyarıcı tabela bulunuyor. Tabelada alana çöp dökülmesinin yasak olduğu belirtiliyor, yasağın çiğnenmesi halinde cezasının 4 asgari ücret tutarında olduğu bilgisi yer alıyor.

Tabelada ayrıca araziye çöp döküldüğünü gören kişilerin şikayet ve ihbarda bulunması için bir de ihbar hattı var.

Ancak ne tabela dikkate alınıyor, ne de vatandaşın isyanına kulak veriliyor. Alandaki çevre felaketi her geçen gün büyüyor.

Arazi sahibi isyan etti

Çöplüğe dönüştürülen arazilerden biri de Balbaz ailesine ait. Balbaz, alanda yaşanan çevre felaketini geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyurdu.

Balbaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oluşturulan çevre kirliliğinin ciddiyetine dikkat çekerken yetkililere konuya hassasiyet göstermeleri konusunda çağrıda bulundu.

Halil Balbaz, ayrıca bölgeye yeni sanayi bölgesi parselleri açıldığını, Sanayi Dairesi tarafından yeni parsellenen parsellerin drenaj borularının özel arazilerine verildiğini öne sürdü.

Balbaz, sosyal medya hesabından fotoğraflar ile desteklediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Burası sanayi bölgesi arkası, şu anda oraya yeni sanayi bölgesi parselleri açıldı. Buranın hemen altıda bizim arazimiz, öz ve öz Türk koçanlı malımız var. Hamitköy Kocabaş mevkiinde. Terbiyesiz kişiler, kurum ve kuruluşlar arazimizi çöplük haline getirdiler. Bu yetmezmiş gibi Sanayi Dairesi tarafından yeni parsellenen parsellerin drenaj boruları da arazimize verildi. Kim kime dum duma. Asbest atıklar her tarafta. Çevre Dairesi uyuyor mu? Çıkın biraz ofislerinden arazilere göz atınız. Kanserojen atıklar etrafta kol geziyor. Sorumlu kim? Çareyi kimler bulacak?”

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yahya 2017-11-26 16:47:22

4 asgari ücret ceza var diyor....
merek ediyorum kaç kez ceza kesilmiş????
bençe hiç bir kuruş ceza kesimemişdir....
neden?????
nerde belediye nerde zabıta????????

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erol veled 2017-11-26 17:28:39

Aaaa ,KKTC de Cevre Dairesi mi varmis . VAllahi ne ise yaradiklarini anlamis degilim .Bunun adina Luzumsuz Isler Dairesi desek daha dogru olmaz mi?

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