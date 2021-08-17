"Arazi kiralama kararları yasalara aykırı ve usulsüz şekilde alındı"

Güven Yapı Kooperatifi’nin Girne’deki 105 konutluk inşaatı mahkemenin ARA EMRİ, Bakanlar Kurulu’nun İPTAL kararı üzerine Girne Belediyesi’nce mühürlendi.

Kiralamaya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı da Resmi Gazete'de yayınlandı.

‘Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Tahsisinde Bulunan Girne Bölgesi’nde yer alan parselin Askeri Bölge Kapsamı’ndan çıkarılarak Güven Yapı LTD’ye Kiralanması’ başlıklı 31 Ekim 2017 tarihli karara atıfta bulunulan iptal kararında rayiç bedelle kiralamaya yol açan 2018 tarihli kararın iptal edildiği Resmi Gazete’de yer aldı.

Kararda ayrıca, “söz konusu arazilerin askeri amaçlar için kullanılmayacak olması, kullanımının kamu yararı teşkil etmediği” de vurgulandı. Arazi kiralama kararlarının “yasalara aykırı ve/veya usulsüz şekilde alınmış olması nedeniyle iptal edilmesine karar verdiği”ne ilişkin ifadeler de karara eklendi.

İptal kararı Resmi Gazete'de

Bugün akşamüzeri Resmi Gazete’de iptal kararı yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İptal kararında şu ifadelere yer verildi:

Bakanlar Kurulu, H(K-I)2961-2017 sayı ve 31 .10.2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile 63/1993 sayılı Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve Değerlendirme)Yasası kapsamına alınarak 49 yıllığına kiralanabilmesi için yetki verilen Girne Bölgesinde kain Xll.28.D.1 Bölüm J'de Parsel:52 (kısmen yeni Parsel No: 175) 53, 54 ve 63 (kısmen) numaralı arazilerin, Güven Yapı Ltd.'ye Girne Bölgesinde Arazi Kiralanması'na ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu TE(K-I)450-2018 sayı ve 3.5.2018 tarihli kararın, söz konusu arazilerin askeri amaçlar için kullanılmayacak olması , kullanımının kamu yararı teşkil etmemesi ve Yasalara aykırı ve/veya usulsüz şekilde alınmış olması nedeniyle iptal edilmesine karar verdi.

Saner açıkladı: İki karar da iptal

Başbakan Ersan Saner YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada arazinin kiralanmasına ilişkin iki kararın da İPTAL edildiğini, söz konusu arazinin de ‘halk yararına’ kullanılacağını belirtti.

Başbakan Saner, resmi temas ve incelemelerde bulunmak üzere gittiği İstanbul’dan YENİDÜZEN Haber Müdürü Meltem Sonay'ın Güven Yapı Ltd’nin Girne’de sürdürdüğü tartışmalı inşaatına ilişkin sorularını yanıtladı.

Arazinin kiralanmasına ilişkin hem 2017, hem de 2018 yıllarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarının iptal edildiğini açıklayan Başbakan Saner, ilgili Bakanlar Kurulu kararlarının da kısa bir süre sonra Resmi Gazete’de yayınlandığını belirtti.

2017’deki Bakanlar Kurulu kararının ‘kiralamayı yetkili kıldığını’, 2018’deki kararın ise ‘kiralamaya ilişkin’ olduğunu ifade eden Başbakan Saner, iptal kararında ‘tartışmalı’ bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

Soru üzerine söz konusu arazinin ‘kamu yararına değerlendirileceğini’ de açıklayan Başbakan Saner, detay vermedi.

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