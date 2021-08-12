Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 ay cezaevine gönderildi
3 ay cezaevine gönderildi
“Eğer beni boşarsan bittin sen de bende artık geri dönüşü kalmadı”
“Eğer beni boşarsan bittin sen...
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
Jeremia, 10 gün cezaevinde bekleyecek
Jeremia, 10 gün cezaevinde bekleyecek
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi

Arazi meselesi davalık oldu!

Çevre gönüllüleri Güven Yapı Kooperatifi tarafından başlatılan inşaatla ilgili mahkemede ara emri almak için başvuru yaptılar...

12 Ağustos 2021 Perşembe 10:56
444 Okunma
Arazi meselesi davalık oldu!

GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER

Güven Yapı Kooperatifine 49 yıllığına kiralanan ve Girne'ye kuşbakışı bakan arazide başlanan 105 dubleks evli, havuzlu ve çeşitli ayrıcalıklara sahip kooperatif inşaatıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Yıllığı 1 dolara kiralanmak istenen Arazi meselesi davalık oldu.

Çevre gönüllüleri Güven Yapı Kooperatifi tarafından başlatılan inşaatla ilgili mahkemede ara emri almak için başvuru yaptılar.

NE DEDİLER?

FERİHA TEL: Ülkemizde Pandemi döneminde çevreye saldırışar artmıştır.Mücadelemiz devam edecek. Birçok örgütte bizle hareket ediyor. Umarım ara emrini alır ve yapılan doğa katliamını durdururuz ve halkımızla birlikte orayı yeniden yeşillendiririz.

GİZEM MULLA: Buna sessiz kalamazdık. Umarım ara emri alırız ve doğa katliamını durdururuz...Bakanlar kurulu kararlarının iptalleri için davalar açıldı. Davalar iptal edildiğinde orası rehabilite edilecek.

ORHAN TOLUN: Bunun savunulacak bir yanı yoktur. Çevreci örgütleri destekliyoruz.

Son Güncelleme: 12.08.2021 11:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pınarbaşı’nda ani ölüm
Pınarbaşı’nda ani ölüm
Ayranı yok içmeye tahtırevanla gider…..
Ayranı yok içmeye tahtırevanla gider…..
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın İkinci Aşamasının 47’nci Yıl Dönümü…
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın İkinci Aşamasının 47’nci Yıl Dönümü…
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim