GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER

Güven Yapı Kooperatifine 49 yıllığına kiralanan ve Girne'ye kuşbakışı bakan arazide başlanan 105 dubleks evli, havuzlu ve çeşitli ayrıcalıklara sahip kooperatif inşaatıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Yıllığı 1 dolara kiralanmak istenen Arazi meselesi davalık oldu.

Çevre gönüllüleri Güven Yapı Kooperatifi tarafından başlatılan inşaatla ilgili mahkemede ara emri almak için başvuru yaptılar.

NE DEDİLER?

FERİHA TEL: Ülkemizde Pandemi döneminde çevreye saldırışar artmıştır.Mücadelemiz devam edecek. Birçok örgütte bizle hareket ediyor. Umarım ara emrini alır ve yapılan doğa katliamını durdururuz ve halkımızla birlikte orayı yeniden yeşillendiririz.

GİZEM MULLA: Buna sessiz kalamazdık. Umarım ara emri alırız ve doğa katliamını durdururuz...Bakanlar kurulu kararlarının iptalleri için davalar açıldı. Davalar iptal edildiğinde orası rehabilite edilecek.

ORHAN TOLUN: Bunun savunulacak bir yanı yoktur. Çevreci örgütleri destekliyoruz.