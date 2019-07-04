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Arda Erkan Anısına Uluslararası Kite Surf Etkinliği Yapılıyor

Uyuşturucu tacirlerinin tuzağına düşürülerek hayatını kaybeden Arda Erkan anısına bu yıl beşincisi düzenlenecek kite surf etkinliği, hafta sonu yapılıyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:02
Arda Erkan Anısına Uluslararası Kite Surf Etkinliği Yapılıyor

“Başka Ardalar Ölmesin” sloganıyla düzenlenecek uluslararası etkinlik, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, Heaven Surf Club desteğinde “uyuşturucu sorununa dikkat çekerek toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri çocuklarını ve gençleri spora yönelterek enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak” amacıyla geleneksel olarak organize ediliyor.

Organizasyondan verilen bilgiye göre, Arda Erkan’ın ölümünün dördüncü yılına denk gelen etkinlik, Yedidalga’da Heaven Surf House’ta saat 10.00’da başlayacak ve 20.00’ye kadar sürecek.

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Son Güncelleme: 04.07.2019 16:08
Anahtar Kelimeler:
Arda Erkan
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