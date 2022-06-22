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Ardahan ve Topçuköy boşaltılacak!

İskele Belediyesi, Ardahan ve Topçukçöy vatandaşlarına köylerinin boşaltılması ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.

22 Haziran 2022 Çarşamba 23:20
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Ardahan ve Topçuköy boşaltılacak!
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İskele Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:
·
"ARDAHAN VE TOPÇUKÖY SAKİNLERİNİN DİKKATİNE!
Ruzgarın da etkisiyle sürekli olarak yön değiştiren yangının Ardahan ve Topçuköy'e ulaşma riski bulunduğundan köy halkımızın tedbirli ve olası bir tahlileye kararına hazırlıklı olmaları önemle rica olunur."

Anahtar Kelimeler:
İskele BelediyesiArdahanTopçukçöy
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