"Ardahan ve Topçuköy her an tahliye için hazır "

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele’ye bağlı Mersinlik köyünde başlayan ve geniş bir bölgede devam eden yangına havadan müdahalenin, havanın kararmasıyla durduğunu; karadan müdahalenin devam ettiğini söyledi.

Toroslu, ancak bölgenin sarp ve kayalık olmasından dolayı müdahale imkanlarının sınırlı kaldığını bildirdi.

Yangının başlangıç noktası olan Mersinlik’te yaşayanların tahliye edildiğini ve Kaplıca köyündeki bir tesise yerleştirildiklerini belirten Kaymakam Toroslu, Ardahan ve Topçuköy için de tahliyeye her an hazır olunması talimatı verildiğini ancak gece yarısı itibarıyla tahliyeye başlanmadığını ifade etti.

Toroslu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ünal Üstel’in bölgede bulunduğunu ve kriz masası toplantısının devam ettiğini de bildirdi.

Toroslu, kayalık bir alan olduğu için müdahalelerin kısıtlı olduğunu ve bölgeye yeni tankerlerin gelmesini istemediklerini duyurdu.

KTİMB'DEN ÜYELERİNE YARDIM ÇAĞRISI

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) tarafından sosyal medyadan yangına yönelik yardım çağrısı yapıldı.

Açıklama şöyle:

“Değerli üyemiz, Kantara bölgesinde başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile yayılmaya devam ediyor. Alevler Tatlısu bölgesine kadar ulaştı. Bölgeye acil olarak paletli iş makinesi ve su tankeri gönderilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi rica olunur. Koordinasyon çalışması için irtibat; 0548 855 6507”