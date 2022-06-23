Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Zorla kaçırdılar, tecavüz ettiler!
Zorla kaçırdılar, tecavüz ettiler!
Ercan'da 500 bin Euro ile yakalandı
Ercan'da 500 bin Euro ile...
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek...

"Ardahan ve Topçuköy her an tahliye için hazır "

Alevlerle boğuşan Mersinlik köyünde yaşayanların tümü Kaplıca köyündeki bir tesise tahliye edildi; Ardahan ve Topçuköylülere ise her an tahliye için hazır olmaları talimatı verildi.

23 Haziran 2022 Perşembe 00:26
105 Okunma
"Ardahan ve Topçuköy her an tahliye için hazır "
banner48

  1. TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele’ye bağlı Mersinlik köyünde başlayan ve geniş bir bölgede devam eden yangına havadan müdahalenin, havanın kararmasıyla durduğunu; karadan müdahalenin devam ettiğini söyledi.

    Toroslu, ancak bölgenin sarp ve kayalık olmasından dolayı müdahale imkanlarının sınırlı kaldığını bildirdi.

    Yangının başlangıç noktası olan Mersinlik’te yaşayanların tahliye edildiğini ve Kaplıca köyündeki bir tesise yerleştirildiklerini belirten Kaymakam Toroslu, Ardahan ve Topçuköy için de tahliyeye her an hazır olunması talimatı verildiğini ancak gece yarısı itibarıyla tahliyeye başlanmadığını ifade etti.

    Toroslu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ünal Üstel’in bölgede bulunduğunu ve kriz masası toplantısının devam ettiğini de bildirdi.

    Toroslu, kayalık bir alan olduğu için müdahalelerin kısıtlı olduğunu ve bölgeye yeni tankerlerin gelmesini istemediklerini duyurdu. 

    KTİMB'DEN ÜYELERİNE YARDIM ÇAĞRISI 

    Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) tarafından sosyal medyadan yangına yönelik yardım çağrısı yapıldı.

    Açıklama şöyle:

    “Değerli üyemiz, Kantara bölgesinde başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile yayılmaya devam ediyor. Alevler Tatlısu bölgesine kadar ulaştı. Bölgeye acil olarak paletli iş makinesi ve su tankeri gönderilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi rica olunur. Koordinasyon çalışması için irtibat; 0548 855 6507”

Anahtar Kelimeler:
Mersinlik KöyüYangınArdahan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ardahan Köyü'nde tahliye başladı
Ardahan Köyü'nde tahliye başladı
"Personelimiz ve iş araçlarımız Çınarlı Köyümüzde hazır vaziyette bekliyor"
"Personelimiz ve iş araçlarımız Çınarlı Köyümüzde hazır vaziyette bekliyor"
Özgür İş İnsanları Derneği'nden su ve ayran yardımı
Özgür İş İnsanları Derneği'nden su ve ayran yardımı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim