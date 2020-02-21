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Ares Spor Kulübü, hastanede iki odayı yeniledi

Ares Spor Kulübü, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki Kulak Burun Boğaz ve Göz Hastalıkları servislerinin bulunduğu bölümdeki iki odayı yeniledi.

21 Şubat 2020 Cuma 12:20
Ares Spor Kulübü, hastanede iki odayı yeniledi
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Ares Spor Kulübü, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki Kulak Burun Boğaz ve Göz Hastalıkları servislerinin bulunduğu bölümdeki iki odayı yeniledi. Sağlık Bakanı Ali Pilli, bu sabah hastaneyi ziyaret ederek yenilenen odaları inceledi.

Başhekim Dr. Adil Özyılkan ve Ares Spor Kulübü yetkilileriyle birlikte yenilenen odaları ziyaret eden Sağlık Bakanı Pilli, yapılanlarla ilgili bilgi aldı.

Özsoy: Antrenörler ücretlerini bağışladı

Ares Spor Kulüp Başkanı Ahmet Özsoy, bir süredir yüzme antrenörlerinin ücretlerini almamasıyla biriken tutarla, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde iki odada tadilat yapmayı kararlaştırdıklarını belirtti. Özsoy, 6 adet de infuzyon cihazı sipariş ettiklerini söyledi.

Özsoy, bu tür yardımların yaygınlaşmasını temenni ederek, kendilerinin davranışının, iş insanlarına da örnek olmasını diledi.

Pilli: Sağlığa katkı kutsaldır, herkese örnek olsun

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, bu tür katkıların çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, “Sağlığa yapılan katkı kutsaldır, önemlidir, değerlidir, inşallah herkese örnek olur” dedi.

Göreve geldiği günden itibaren altyapı konusunda titiz davrandıklarını ve altı aydır yaptıkları plan ve programların sonucunda olumlu gelişmeler yaşandığını ifade eden Pilli, daha iyi ve güzel hizmet sunabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

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Ares Spor KulübüDr. Burhan Nalbantoğlu Devlet HastanesiSağlık Bakanı Ali PilliAhmet Özsoy
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