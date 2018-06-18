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Arı teslim oldu

Hamitköy’de alacak verecek meselesi nedeni ile silahla ev basan zanlı Muhammet Suat Güner’e yardım ettiği gerekçesi ile aranan Gökhan Arı da tutuklandı.

18 Haziran 2018 Pazartesi 11:17
Arı teslim oldu

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Hamitköy’de alacak verecek yüzünden silahla ev bastığı gerekçesi ile önceki gün tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Muhammet Suat Güner’e yardım ettiği gerekçesi ile aranan Gökhan Arı, dün polise giderek teslim oldu.

Arı, dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlı aleyhindeki soruşturmanın selameti için 2 gün tutukluluk emri verdi.

İfadeler alınacak

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ali Aydoğanlı olayla ilgili bulguları aktardı.

Aydoğanlı,  zanlı Gökhan Arı’nın 13 Haziran tarihinde Lefkoşa Hamitköy’de meydana gelen “kanunsuz ateşli silah taşıma”, “tasarruf”, “korkutmak amacıyla silah taşıma” ve “mülke tecavüz”  suçlarından tutuklu olduğunu söyledi.

Polis,  zanlının Muhammet Suat Güner ile birlikte Hamitköy’de sakin Eda Gezici’nin evine gidip, abisi Murat Gezici’nin kendisine olan borcunu ödemediği ve nerede olduğunu söylemediği gerekçesi ile Eda Gezici’nin müsaadesi olmadan eve girdiklerini söyledi.

Polis, zanlı Güner’in ayrıca beraberinde getirmiş olduğu siyah renk tabancayı korkutmak maksadıyla Eda Gezici’ye gösterdiğini kaydetti.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını alınması gereken ifadeler olduğunu belirten Aydoğanlı, zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

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