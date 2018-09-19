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Arıcılara yönelik eğitim düzenleniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi tarafından arıcılara yönelik eğitim düzenlenecek.

19 Eylül 2018 Çarşamba 12:18
Arıcılara yönelik eğitim düzenleniyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre arıcıların söz konusu bu eğitime katılmalarının önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Arıcılarımızın, akıllı cep telefonları veya bilgisayar aracılığı ile kendi bilgilerini yenilemeleri ve arılı kovanları hakkında tuttukları çeşitli kayıtları sisteme yüklemeleri mümkün hale getirilmiştir.

Arıcıların ve arılı kovanların kayıt altına alınması amacı ile Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü bünyesinde kurulanve Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği ile ortaklaşa yürütülen proje çalışması sonucunda “Arıcılık Kayıt Sistemi (BİRS)” kurulmuştur. Buproje ile tüm arılı kovanlara takılan çipli plakalar sayesinde, arılı kovanlar sisteme kayıt edilmiştir.

Projenin ikinci etabı olan kayıtların online olarak arıcılar tarafından yapılabilmesi konusundaki çalışmalartamamlanmıştır. Arıcılarımıza kayıtlarının güncellenmesi ve sisteme girişle ilgili 21 Eylül 2018 tarihinde saat 14:00’te Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Konferans Salonu’nda eğitim semineri düzenlenecektir.

Bu sistem, arıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacak ve  daha sonraki yıllarda sistemin faydalarını göreceklerdir. Yeni sistemle, gıda güveliği konusunda en önemli konulardan biri olan izlenebilirliğin sağlanması da amaçlanmaktadır.

Ayrıca, bu yılki Doğrudan Gelir Desteği ödemeleri sistem üzerinden yapılacaktır. Dolasıyla arıcılarımızın mağdur olmamaları için eğitime katılmalarının şarttır”.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar BakanlığıHayvancılık DairesiArıcılarEğitimGündemKıbrıs
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