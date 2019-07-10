Arıcılık desteğinden yararlanmak isteyenler için başvurular 15 Temmuz'da

Hayvancılık Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, üreticilerin belirtilen tarihler arasında kaza hayvancılık dairelerinden veya bakanlığın web sitesinden temin edecekleri formları doldurup en yakın hayvancılık dairesine teslim etmeleri gerekiyor.

Açıklamada, 1-30 Eylül tarihlerinde daire tarafından kovan sayımı yapılacağı belirtilerek, başvuru için gerekli belgeler şöyle sıralandı.

1-Üyelik belgesi

2- 1 adet vesikalık fotoğraf

3-Kimlik kartı fotokopisi

4- Arıcılık Kayıt Formu (Kaza Hayvancılık Dairesi veya Bakanlığın web sitesinden temin edilebilir)

5-Doğrudan Gelir Desteği müracaat formu (Kaza Hayvancılık Dairesi veya Bakanlığın web sitesinden temin edilebilir)

6-Yeni arıcılar için taahhütname (Kaza Hayvancılık Dairesi veya Bakanlığın web sitesinden temin edilebilir).