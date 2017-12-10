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Arif Hasan Tahsin için anma etkinliği düzenleniyor

Öğretmen, gazeteci-yazar, kooperatifçi Arif Hasan Tahsin Desem, ölüm yıldönümü olan Salı günü düzenlenecek etkinlikle anılacak.

10 Aralık 2017 Pazar 13:55
Arif Hasan Tahsin için anma etkinliği düzenleniyor
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Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, anma etkinliği KTÖS Lokali’nde 18.00’de panelle başlayacak.  

“Kıbrıs’ta Demokrasi Mücadelesi ve Faili Meçhuller” konulu panelde Dr. Ahmet Cavit An ve Nikos Trimoklinidis konuşacak.  

Vakıf’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı olarak bir Kıbrıs Sevdalısı olan Arif Hasan Tahsin’in hatırasını yaşatmak, düşünce ve görüşlerini genç nesillere aktarmak, yayınlanmamış eserlerini yeniden basıp yayınlamak, özelde Kıbrıslı Türklerin genelde Kıbrıs’ın tarihini ve kültürünü araştırmak, Kıbrıs’ın bölünmüşlüğüne ve düşmanlaştırılmasına karşı mücadele etmek, ülkemizi yeniden birleştirmek gibi amaçlar doğrultusunda çalışmaktayız.” denildi. 

Açıklamaya göre etkinlikte, Geleneksel Barış Ödülleri, Yazar Dr. Ahmet Cavit An ve geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Kostis Ahniotis anısına eşi Elena Hadgipetrou’ya verilecek. 

Açıklamada, “Öğretmen, gazeteci-yazar, kooperatifçi, yurtsever insan Arif Hasan Tahsin Desem’i anmak için düzenlediğimiz panel ve anma etkinliğinde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız.” denildi. 

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