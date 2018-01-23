Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
118400
ALTIN
162.426
DOLAR
3.7762
STERLİN
5.2936
EURO
4.6436
Böyle diyenden korkun: 'Benim annem bir melek karıcığım!'
Böyle diyen erkekten korkun!
"Kadınlar köpekleri erkeklerden daha iyi anlıyor"
"Kadınlar köpekleri erkeklerden daha iyi...
Aşırı korumak çocuğa zarar veriyor
Aşırı korumak çocuğa zarar veriyor
Erkeklerde kısırlığı tetikleyebilen 3 alışkanlık
Bu alışkanlıklar kısır yapıyor!
Batıl evlilik inançları
Batıl evlilik inançları

Arif Hasan Tahsin Vakfı: “22 Ocak ülkemiz için kara gün olmuştur”

Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı, ülkede dün kara bir gün yaşandığını belirterek, bunu yaşatanları ve yaşatılmasına yardımcı olanları kınadı.

23 Ocak 2018 Salı 16:11
Arif Hasan Tahsin Vakfı: “22 Ocak ülkemiz için kara gün olmuştur”
banner10

Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı, ülkede dün kara bir gün yaşandığını belirterek, bunu yaşatanları ve yaşatılmasına yardımcı olanları kınadı.

Arif Hasan Tahsin Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güven Varoğlu, yaptığı yazılı açıklamada,  “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın hedef göstermesiyle” Afrika gazetesi ve Şener Levent’e yönelik linç girişiminde bulunulduğunu kaydetti.
 
Aynı gün Meclis’te yemin töreninde CTP Milletvekili Doğuş Derya’ya ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yapılan küfürleri kabul etmenin mümkün olmadığını belirten Varoğlu, “Sivil toplum örgütlerinin eylemlerinde göz açtırmayan güvenlik kuvvetlerinin dünkü eylemlerde takındığı edilgen tutumun sorgulanması gerektiğini” ifade etti.

Varoğlu, şöyle devam etti:
“Bu düşüncelerle her zaman özgür düşüncenin yanında olduğumuzu belirtir, halkımıza kara bir gün yaşatanları ve yaşatılmasına yardımcı olanları şiddetle kınar, halkımızın tahriklere kapılmadan, olayları sağduyu ile karşılamasını dileriz.”

banner22
Son Güncelleme: 23.01.2018 16:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Tam madımak 2018-01-23 17:08:50

Kıbrıstan başka vatanımız yok. Terbiyeli insan gibi insan türkiye halkını gönderin buraya .. çapulcuları değil.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Akça: “Türk ordusu ile savaşmak bizim için şereftir”
Akça: “Türk ordusu ile savaşmak bizim için şereftir”
Turkcell’de numara taşıma dönemi coşkuyla başladı
Turkcell’de numara taşıma dönemi coşkuyla başladı
Yarın sabah yeniden görüşecekler
Yarın sabah yeniden görüşecekler

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim