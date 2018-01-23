Arif Hasan Tahsin Vakfı: “22 Ocak ülkemiz için kara gün olmuştur”

Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı, ülkede dün kara bir gün yaşandığını belirterek, bunu yaşatanları ve yaşatılmasına yardımcı olanları kınadı.

Arif Hasan Tahsin Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güven Varoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın hedef göstermesiyle” Afrika gazetesi ve Şener Levent’e yönelik linç girişiminde bulunulduğunu kaydetti.



Aynı gün Meclis’te yemin töreninde CTP Milletvekili Doğuş Derya’ya ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yapılan küfürleri kabul etmenin mümkün olmadığını belirten Varoğlu, “Sivil toplum örgütlerinin eylemlerinde göz açtırmayan güvenlik kuvvetlerinin dünkü eylemlerde takındığı edilgen tutumun sorgulanması gerektiğini” ifade etti.

Varoğlu, şöyle devam etti:

“Bu düşüncelerle her zaman özgür düşüncenin yanında olduğumuzu belirtir, halkımıza kara bir gün yaşatanları ve yaşatılmasına yardımcı olanları şiddetle kınar, halkımızın tahriklere kapılmadan, olayları sağduyu ile karşılamasını dileriz.”