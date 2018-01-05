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Arif Hasan Tahsin Vakfı, Türkiye Maarif Vakfı’na kiralanan araziyi talep etti

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Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı, Ozanköy’de Vakıflar İdaresine ait 57 dönümlük bir arazinin Türkiye Maarif Vakfına kiralanmasını protesto etti.

05 Ocak 2018 Cuma 15:07
Arif Hasan Tahsin Vakfı, Türkiye Maarif Vakfı’na kiralanan araziyi talep etti
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Vakıflar İdaresi girişinde basına açıklama yapan Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı Başkanı Güven Varoğlu, Türkiye Maarif Vakfına kiralanan arazi üzerine dini vasıflı bir okul yapılacağını iddia etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okul yapılabilmesi için arazi bulunamadığını ancak İmam Hatip okulu için kolaylıkla bulunabildiğini öne süren Varoğlu, Vakıflar İdaresi’nden Ozanköy’deki arazi için talepkar olacaklarını kaydetti.

Varoğlu, “ilgili araziyi bize versinler okul yapıp Bakanlığa devredelim” dedi. KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de Girne’de yeni bir okula ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Elcil, Sendika olarak bu yönde yaptıkları çağrıya arazi yok denilerek olumsuz ancak, Türkiye’den din merkezli bir vakfın talebine olumlu yanıt verildiğini savundu.

Elcil, Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı’nın talebini desteklediklerini söyledi.Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem de Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı’nın okul yapmak amacıyla ilgili arazinin kiralanması talebini desteklediklerini belirtti.

Vakıf üyeleri ve beraberindeki sendikacılar daha sonra dilekçeyi vermek üzere Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benteri ziyaret ettiler.

Benter kabulde, Vakfın arazi talebini değerlendirirken sürece ilişkin de bilgi verdi.

Vakıflar İdaresi’nin kuruluşundan bu yana toplum ihtiyaçlarının karşılanması adına kar amacı gütmeden arazileri kiraladığını anlatan Benter, Ozanköy’deki arazinin de ihale sürecinin ardından okul yapılması amacıyla 10 yıllığına Türkiye Maarif Vakfına kiralandığını belirtti.

Yapılacak olan okulun dini vasıflı olmayacağı bilgisinin kendilerine iletildiğini söyleyen Benter, sözleşmede de zaten inşaatın ancak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının onayının ardından başlayabileceği maddesinin bulunduğunu kaydetti.

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