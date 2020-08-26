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Arif Salih Kırdağ aday!

Ülkemizin renkli insanlarından Arif Salih Kırdağ, 11 Ekim’de gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu açıkladı.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 21:27
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Arif Salih Kırdağ aday!

Ülkemizin renkli insanlarından Arif Salih Kırdağ, 11 Ekim’de gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kırdağ, “05428543528, 0542856658 ve adres olarak; 12 İbni Sina Sokak Saman Bahçe.

Yalınayak imkanlarla önümüzde ki cumhurbaşkanı seçiminde yine varım.

Önemli olan da bu değil mi? Bu çerçevede; ben Kırdağ’la temas kurmak isteyen basın ve tv yayın kuruluşları ve herkesle yukarıda ki telefonlar vasıtası ile görüşme yapabilirim” ifadelerini kullandı.

Arif Salih Kırdağ, seçimde bağımsız aday olarak yarışacağını ekledi.

Son Güncelleme: 26.08.2020 22:25
Anahtar Kelimeler:
Arif Salih Kırdağ
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