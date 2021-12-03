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Arif Sonuç UBP’den aday oldu

Sağlık Bakanlığı eski Özel Kalem Müdürü Arif Sonuç, UBP'den adaylık başvurusunu yaptı.

03 Aralık 2021 Cuma 20:12
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Arif Sonuç UBP’den aday oldu
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Sağlık Bakanlığı eski Özel Kalem Müdürü Arif Sonuç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

Adaylık başvurusunu da gerçekleştiren Sonuç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Siyasi bilincimin geliştiği ve Ulusal Birlik Partisi kapısından içeri girdiğim ilk günden itibaren bu çatının ilke ve değerleri ışığında, Gençlik Kolları başkanlığından başlayarak önce sorumluluk sonra gururla partimizin her kademesinde görev alıp ülkemize hizmet etme fırsatı buldum.

Bugün sorumlukuk ve gururun yanında bambaşka bir heyecanla; tüm bilgi ve birikimimi gençliğimin verdiği enerjiyle birleştirip milletvekilliği aday adaylığı için almış olduğum kararı parti merkezimize yapmış olduğum başvuru sonrası sizinle de paylaşmak istedim.

Bu kararı alırken başta eşim ve ailemin desteği yanında partililerimin güçlü bir destekle beni cesaretlendirmesi bu sorumluluğu ve gururu katbekat artırdı.

Şimdi bize düşen almış olduğumuz parti disiplini içerisinde bu yolu yürümek...

Enerjimiz, ülke sevgimiz, parti sevgimiz bizlere hizmet etmeyi öğretti. Amacımız ülkemizin her alanda yeniden kalkınması ve güçlü bir kamu yönetimi.

Bu yeni yolculukta tüm arkadaşlarıma başarılar dilerim.”

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