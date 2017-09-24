Arife Yapıcıoğlu hâlâ bulunamadı



Eniz Orakcıoğlu



TV8’de yayınlanan ve Lütfiye Pekcan’ın sunduğu “Yaşamdan Hikâyeler” programında 1980’ler de İstanbul’da Zeynep Kamil Hastanesi’de yaşanan bebek skandalını ekranlara taşınırken, 26 yaşındaki Dilek Kaya’nın, gerçek ailesi aranıyor. Dilek Kaya’yı evlatlık alan baba ölmeden önce kızına itirafta bulunarak annesinin Kıbrıslı Türk olduğunu ve bazı hemşirelerle bir kadın ismi veriyor. TV8 sunduğu Yaşamdan Hikâyeler ekibinden Ertan Kılıç ise bu araştırmayı sürdürürken Yeni Bakış’ı ziyaret ederek Dilek Kaya’nın ailesini bulmak için çağrıda bulunuyor.



Tanıyanlar bizlere ulaşsın

Sınırlı ipuçları ile yola çıkan Tv8 Yaşamdan Hikâyeler ekibi 21 Şubat 1980 yılında dünyaya gelen Dilek Kaya’nın annesinin veya ananesi olduğuna inanılan Arife Güler isimli kadını arıyor. Bulgulardan yola çıkılarak Arife Güler isimli kadının KKTC’de hatta ve hatta Gazimağusa’da yaşadığı düşünülüyor. TV8 ekibinden Ertan Kılıç ellerindeki bilgileri Yeni Bakış’la paylaşarak tüm Kıbrıs’a çağrıda bulundu ve Arife Güler/Gülen isimli kadını tanıyanların kendilerine ulaşmasını istedi.



Baba ölmeden önce itiraf ediyor

Dilek Kaya evlatlık olduğunu babası ölmeden önce yaptığı itiraftan öğreniyor. Baba Hava ve Emine hemşire ile Arife Güler ismini veriyor ve bu isimleri unutmamasını söylüyor. TV8 ekibi ismi geçen iki hemşirenin birini Mersin’de birini de Denizli’de buluyor. Ertan Kılıç’ın anlatımına göre Emine olarak aradıkları hemşirenin Dilek’in doğumundan 5 ay sonra ismini değiştirdiği ortaya çıkarılıyor. Kılıç, ayrıntıları şu şekilde anlatıyor; “Daha sonra Anamur’dan alınan ihbar doğrultusunda Anamur’a gittik ve orada Emine hemşireyi bulduk ama hemşire konuşmak istemedi, hikâye netleşince oraya tekrar gittik ve hikayeyi anlattık, oda bize evlatlık alan aile ile ilgili bilgiler verdi ama Dilek’in öz annesiyle ilgili hiçbir şey anlatmadı. Havva hemşireyi de Denizli’de bulduk, fakat Havva hemşire bu iddiaları hiçbir şekilde kabul etmeyerek, tanımadığını ve hatırlamadığını, fakat Emine hemşireyi tanıdığını ve aynı odada kaldıklarını kabul ediyor” dedi.





Ekip Kıbrıs’ta

Dilek’in annesinin Kıbrıslı Türk olduğunu ise yine babası ölmeden önce onun itiraflarından öğreniyor. TV8’e gelen bir ihbar doğrultusunda Kıbrıs’a gelen Yaşamdan Hikayeler ekibi, tariflere uyan ve Mağusa’da Palm Beach Otel çalıştığı iddia edilen Arife isimli bir kadını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Daha sonra ekip Otelde çalışan bu kadına ulaşıyor, ama bilgiler eşleşmiyor.



Hemşireler olaydan sonra tayin aldırıyor

Diğer yandan Dilek’in öz annesi kızının doğumda öldüğünü biliyor. Dilek’in öz annesinin ailesi kızın ölmediğinden şüphelenerek, o zaman hastaneye ve hemşirelere baskı yapıyor. Dilek’i büyüten annenin anlattığına göre; Emine ve Havva Hemşire Dilek’i evlatlık alan annesi ve babasına giderek biz baskılardan usandık, aile çocuğun öldüğüne inanmıyorlar diyerek ikisi de İzmir’e tayinini aldırıyor. Havva hemşire Nisan’da İzmir’e gidiyor. Emine hemşire de Mayıs’ta ismini değiştirerek, tayinini önce İzmir’e oradan da İstanbul’da yeni açılan Alman Hastanesine aldırıyor.



Arife Yapıcıoğlu aranıyor

Dilek’in annesini bulmak için araştırmalar ve arayışlar sürüyor. Bu konudaeski Gazimağusa Belediye Başkanlarından Oktay Kayalp’dan yardım alan ekip, CTP’den de ada geneli seçmen listesi ile yola çıkarak Arife isimli ve Güler ile Gülen soy isimli kişilerin tespit edip, araştıracakları kişi sayısını aza indirgeyerek yola devam ediyor. Tüm araştırmalar ve arayışlar sonucu Arife Yapıcıoğlu diye İstanbul’da Hukuk Fakültesinde okuyan bir isme ulaşıldığını anlatan Ertan Kılıç, “Bu kişinin aradığımız kişi olma olasılığı çok yüksek, ama hamilelik sürecini bilen kimseyi bulamadık” dedi.