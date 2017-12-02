Arifoğlu: "Hastaneden önce sistem gerekli"

Yeni Bakış'tan Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre, Tabipler Birliği Başkanı Kenan Arifoğlu, ülke sağlık sistemi açısından hastaneden önce sistemin gerekli olduğunu söyledi.

“Hastaneden önce sistem kurulmalı”

Türkiye'nin Kıbrıs işlerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yaptığı son açıklamada KKTC’de 2 sene içinde mükemmel bir hastane ile sağlığı tamamen ayağa kaldıracağını belirtmişti. Yeni Bakış’a bu açıklamaları değerlendiren Tabipler Birliği Başkanı Kenan Arifoğlu, sağlıkta sistemin önemli olduğunu belirtti.

Arifoğlu; Hastaneden ziyade öncelikle ülke koşullarına uygun bir sağlık sisteminin kurulması gereklidir. Yeni Hastaneler, yeni binalar, yeni altyapı ve yeni teknolojiler tabiki hastaların refahı için önemlidir. Ancak bir hastanenin yeniliğinden önce içerisindeki sistemler önemlidir. Bugün dünyaya bakıldığında çok eski hastanelerin içerisinden Nobel ödüllü bilim adamları çıkmaktadır. Kısacası her şeyden önce sistem önemlidir.”

“Öncelik sağlık politikası olmalı”

Ülke gerçeklerine bakıldığında kamu görevlileri, sigortalılar, dar gelirliler ve bunlara benzer değişik değişik sistemlerimiz olduğunu anlatan Kenan Arifoğlu; “Öncelik olarak gelecek olan sağlık bakanlarının sağlık politikasını belirlemesi gerekir. Sağlık özelleştirilecek mi, yoksa kamu mu güçlendirilecek, ne kadar daha özel hastaneye fırsat verilecek bunların da belirlenmesi şarttır” şeklinde konuştu.



“Detaylar bilinmeli”

Bahsedilen yeni ve büyük hastane konusunda cevabını alamadıkları daha çok sorunun olduğuna dikkat çeken Arifoğlu, “Türkiye’deki şehir hastaneleri modelinden bahsediliyorsa bu ne kadar faydalıdır? Küçük küçük hastaneleri kapatıp büyük hastane ile hizmet vermek, hastaların bir yerden bir yere gitmesi açısından ne kadar pratik olabilir? Bu sistem nasıl düzenlenecektir? Bir şehir hastanesi yapılıp sağlık bakanlığı bunun kiracısı mı olacak? Yoksa hibe tarzında bir hastane mi yapılacak? Bu detayları bilmemiz gerekir. Ama bu detaylar henüz yok” dedi.

“Ülkemize en uygun sağlık modeli nedir?”

Sistemin ne olacağının da önemli bir ayrıntı olduğunun altını çizen Arifoğlu; “Sistem vergiye dayalı bir sistem mi? Yoksa sigorta primlerine göre bir sistem mi olacak? Bunlar tartışılmalıdır. Örneğin İngiltere’deki şehir hastaneleri modeli anlamında ciddi sıkıntılar yaşanmış ve İngiliz sistemi tıkanmıştır ve bir depresyona 6 ay sonra randevu verilebilmektedir. Türkiye’de de bu sistem denenmektedir ama aldığımız duyumlara göre bu sistemin orada da ileriye doğru gitmediği ve sıkıntılar yarattığı yönündedir. Bütün bunları değerlendirerek, ülkemize en uygun sağlık modeli nedir, hep beraber karar vermeliyiz. dolayısıyla eğer böyle bir sisteme doğru gidilecekse, gelecek olan sağlık bakanında bu konuda deneyimi ve bilgisi olması lazımdır ki ülkemiz için en ideal sistemi kurulabilsin” diye konuştu.

“Primlerin toplanması önemli”

Arifoğlu, Genel Sağlık Sigortasına da değinerek, “Bu sistemin çok önemlidir ve 1956’larda kurulan bu sistem Fransa’da düzgün bir şekilde çalışmaktadır, ama Türkiye’de genel sağlık sigorta primlerinin toplanmasında ciddi sıkıntılar var? dolayısıyla hangi sistemi kurarsanız kurun, primleri toplarken popülist yaklaşımlardan uzak durulmalı ve ciddi olunmalıdır. Kısacası sistem konusunda konuşmalar var ve bazı duyumlar almaktayız ama bu duyumlarda net değildir” dedi.

“Hasta hakları açısından ciddi sıkıntılar vardır”

Bu ülkedeki sağlığın en büyük sorununun sistemsizlik olduğunu vurgulayan Arifoğlu, “ülkemizde 1’den fazla sistem var, bu sistemlerde tam olarak çalışmıyor, büyük bir karmaşa vardır. Özellikle özel hastanelerin kurulmasıyla beraber devlet hastanesinden yapılan sevkler vardır ve buda sıkıntı yaratmaktadır. Hastaların ülkemizde en büyük sıkıntısı da serbest doktor seçme hakkının olmamasıdır. Bir tarafta özel sektör, diğer taraftan altyapıda eksikler olan devlet vardır, bu noktada da hastalar seçimi yaparken parasal olarak sıkıntı yaşayabilmektedir. Dolayısıyla da hasta hakları açısından ciddi sıkıntılarımız vardır. Bu sebeplerle de ilk etapta sistemin biran önce kurulması önemlidir” şeklinde konuştu.

“Devlet laboratuvarı toparlamaktır”

Gelecek olan sağlık bakanının yapması gereken önemli şeylerden birinin de devlet laboratuvarını toparlamak olduğunu belirten Arifoğlu, “Çünkü devlet laboratuvarında ne su, ne gıda, ne de uyuşturucu analizleri yapılamıyor. Dolayısıyla gelecek olan bakanın yapması gereken en önemli şeylerden biri budur. Ülkede de gelişen şartlara uygun olarak bir sağlık reformunun ivedilikle yapılması gerekmektedir. Çünkü şu anda sürdürülebilir bir sistem yoktur.